금융산업공익재단, 초등생 금융경제교육 확대 시행

[아시아경제 송승섭 기자] 금융산업공익재단은 서울지역 초등학교를 대상으로 경제금융교육을 확대 시행한다고 25일 밝혔다.

올해는 경제금융교육 대상 학교를 전년 100개에서 150개로 늘릴 방침이다. 서울 지역 초등학교 605개 중 25%를 지원하는 셈이다. 사업에는 총 8억원을 투입한다.

금융산업공익재단은 2018년 설립된 산업단위 노사공동 공익재단이다. 금융노조 조합원과 금융기관이 공동 조성한 기금으로 사회공헌사업을 수행한다. 이번 경제금융교육 프로그램은 지난해 제정된 서울시교육청 금융교육 활성화 조례에 맞춰 시행한다.

올해 교육과정은 조례에 따라 금융사고·금융사기 예방을 위한 내용을 추가한다. 실용성을 높이기 위해 지난해 썼던 교안 2종을 초등학생 저학년용과 고학년용 4종으로 재편한다. 각종 사례 역시 학생 눈높이에 맞춰 보강했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr