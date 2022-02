울진군, 경북 최초 입양아동에 입학준비금 지원

초등 입학 10만원, 중·고교 입학 50만원

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 울진군이 경북지역 최초로 입양아동에게 입학준비금을 지원한다.

울진군은 입양 촉진과 아동의 복지증진을 위해 지난해 7월 16일 울진군 입양아동 지원조례안을 제정해 입양아동에게 입양축하금 확대 지급과 입학준비금을 지원하고 있다.

입양축하금은 보건복지부 지원금 200만원에 100만원을 추가 지원해 총 300만원을 지급한다. 입학준비금은 경북에서는 최초로 지급하는 것으로 초등학교 입학생 10만원 중·고등학교 입학생에게 각 50만원을 지원한다.

지원대상은 입양신고일 1년 전부터 계속해 울진군에 주민등록을 두고 실제 거주하면서 아동을 입양한 가정이다. 입양신고 후 1년 이내 또는 입학 1개월 전에 신청서를 거주지 읍면이나 군청 담당부서에 제출하면 된다.

윤은경 복지정책과장은 “가슴으로 자녀를 낳은 입양가정에 다양한 복지서비스를 시행해나갈 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr