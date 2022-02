CU, 3·1절 맞아 '다시 읽는 독립선언서' SNS 캠페인

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 3·1절을 맞아 독립운동의 숭고한 정신을 기리기 위해 고객들과 함께 하는 ‘다시 읽는 독립선언서’ 사회관계망서비스(SNS) 캠페인을 진행한다고 25일 밝혔다.

CU는 3·1 독립선언서 전문에서 총 10개 문장을 발췌해 인스타그램 필터를 제작한다. 참여자는 원하는 필터를 선택해 릴스 영상을 촬영하고 #다시읽는독립선언서 해시태그와 함께 자신의 인스타그램 피드에 게시하면 된다.

CU는 이달 27일부터 다음달 5일까지 진행되는 이번 캠페인의 참여자가 310명이 넘으면 독립유공자 후손의 주거환경 개선 사업을 진행하고 있는 한국해비타트에 1000만원을 기부할 예정이다. 기부금은 1919년 충남 홍성군에서 만세운동을 전개하며 대한 독립을 외친 고(故) 김상억 애국지사의 후손을 위한 주거 개선에 쓰인다.

BGF리테일 관계자는 “CU는 10년 전 대한민국 브랜드로 독립한 이후 국내 1등 편의점으로서 독립운동의 정신을 새기며 국민들의 자긍심을 높일 수 있는 다양한 노력들을 해오고 있다”며 “작은 관심과 실천들이 모여 대한민국의 위상을 높일 수 있도록 진정성 있는 활동을 지속적으로 펼칠 것”이라고 말했다.

