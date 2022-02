◇실장급 승진 ▲홍진배 네트워크정책실장 ◇실장급 임용 ▲ 이석래 국립중앙과학관장 ◇국장급 승진 ▲오기호 우정사업본부 강원지방우정청장 ◇국장급 전보 ▲ 김정삼 정보보호네트워크정책관 ◇국장급 파견 ▲ 김대기 국제과학비즈니스벨트조성추진단장 ◇ 과장급 전보 ▲이준배 거대공공연구정책과장 ▲ 권기석 원천기술과장 ▲ 최미정 원자력연구개발과장 ▲ 설재진 사이버침해대응과장 (이상 25일자) ▲ 김경우 부산전파관리소장 ▲ 김정태 광주전파관리소장 ▲ 정승원 강릉전파관리소장 ▲ 양진용 중앙전파관리소 전파관제과장 ▲ 이윤호 서울전파관리소 이용자보호과장 ▲ 위관식 국립전파연구원 전파자원기획과장 ▲ 이환욱 서울전파관리소 무선국업무과장 (이상 3월7일자)

