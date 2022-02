광진서, 현재 직위해제 상태

[아시아경제 장세희 기자]현직 경찰관이 서울 잠실대교 부근에서 음주운전 사고를 낸 뒤 달아났다 직위해제됐다.

23일 서울 광진경찰서에 따르면, 현직 경찰관 A씨는 22일 새벽 0시 10분쯤 음주운전을 하다 사고를 낸 후 도주하다 경찰에 붙잡혔다.

A씨는 자신이 검거된 장소를 관할하는 광진경찰서 소속 현직 경찰관으로 확인됐다.

A씨는 당시 앞서 가던 중형차를 뒤에서 들이받는 사고를 내고 차를 버려둔 채 현장을 벗어나려 했다는 혐의를 받고 있다. 당시 A씨의 혈중 알코올 농도는 면허 취소 수준의 만취 상태로 측정됐다.

이와 관련 광진경찰서는 "A씨는 현재 직위해제 상태"라고 밝혔다.

