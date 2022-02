우크라이나, 러시아 침공시 키예프 함락 상황 대비해 사이버 비상계획 마련 중

[아시아경제 김형민 기자] 우크라이나가 러시아의 침공에 대비해 사이버 비상계획을 마련 중이라고 미국 정치전문매체 폴리티코가 23일(한국시간) 전했다.

이 매체에 따르면, 우크라이나 정부는 러시아가 수도 키예프를 장악할 경우에 대비해 정부 청사의 서버를 삭제하거나 데이터를 이전하는 등의 비상 대책을 준비하고 있다.

우크라이나 특수통신·정보보호국의 빅토르 조라 부국장은 폴리티코에 "우린 계획이 있고 시나리오도 준비돼있다"고 말했다. 그는 "키예프가 공격당하는 최악의 상황은 생각하고 싶지 않다"면서도 "다만 어떤 경우에든 관련 기관들은 준비된 시나리오에 따라 민감한 데이터와 장비를 옮기고 다른 곳에 새로운 정보기술(IT) 시스템을 설치할 것"이라고 덧붙였다.

우크라이나 정부는 러시아가 2014년 크림반도를 침공하고 돈바스 지역이 친러 분리주의자들에 넘어가자 지역별로 분산된 데이터베이스를 수도에 끌어모으는 작업에 착수했다. 과거 우크라이나 정부의 전산시스템이 러시아나 반군 수중에 남겨지면 수도 키예프를 겨냥한 사이버 공격이 감행될 수 있다는 위협이 대두되고 있기 때문이다.

만약 우크라이나의 전산망이 러시아 손에 온전히 들어가게 되면 기밀문서뿐만 아니라 우크라이나 시민들에 대한 상세한 정보도 노출될 위험이 있다.

조라 부국장은 만약 러시아가 침공 도중 우크라이나 정부 계정의 비밀번호를 해킹하는 경우 관련 기관 내 사이버팀은 재빨리 해당 계정에 대한 접근을 차단하도록 지시를 받았다고 설명했다. 또 우크라이나는 다수의 백업 웹사이트도 구축해놓은 상태라고 덧붙였다.

