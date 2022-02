은평구, 2022년 청렴 및 반부패 종합 추진계획 수립

[서울시 자치구 뉴스]은평구, 깨끗한 공직사회와 신뢰받는 구정 위해 5개 분야 22개 사업 추진

[아시아경제 박종일 기자] 은평구가 깨끗한 공직사회와 신뢰받는 구정을 위해 ‘2022년 청렴 및 반부패 종합 추진계획’을 수립, ‘5대 분야 22개 사업’ 추진에 나선다.

올해 구가 중점 추진하는 5대 분야는 ‘청렴 및 반부패 제도구축’, ‘구민 신뢰도 향상’, ‘외부 청렴도 향상’, ‘내부 청렴도 향상’, ‘청렴 및 반부패시책 확산 노력’이다.

구는 먼저 지난해 공공기관 청렴도 측정결과 취약 분야 개선사항을 반영, 올해부터 시행하는 종합청렴도 평가체계에 대비한다.

청렴 및 반부패 제도를 구축, 청렴대책 회의 정례화를 추진한다. 청렴 시책 추진상황을 꼼꼼히 점검하고 부패 취약 분야를 집중적으로 논의해 나갈 계획이다.

구는 구민 신뢰도를 향상을 위해 구민 체감형 적극 행정 추진과 예산집행 분야 투명성 확보에도 적극적으로 나선다. 소통과 공감으로 청렴은평을 만들겠다는 구상이다.

또 소속 공무원과 구민 등의 청렴 체감도를 높이기 위한 사업도 추진한다. 청렴 해피콜, 청탁금지법 바로 알리기, 부패 취약분야 청렴 서한문 발송, 청렴 주의보 운영 등을 추진한다.

구는 청렴실천 생활화와 청렴문화 확산을 위해 ‘찾아가는 청렴’을 운영한다. 매주 첫째 주 월요일을 ‘청렴 데이’로 정해 청렴에 대한 공무원 관심을 유도한다. 조직 내 청렴 분위기를 지속해서 확산한다는 계획이다.

은평구 관계자는 “고위공직자의 솔선수범, 청렴문화 확산, 지속적인 청렴 및 반부패 생활화 등을 통해 소통과 공감으로 내일이 있는 청렴 은평을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr