20대 여성 임의동행 조사

[아시아경제 장세희 기자]자신이 투숙하고 있던 호텔로 마약을 배달시킨 30대 남성이 경찰에 체포됐다.

23일 서울 송파경찰서는 이날 새벽 5시 40분쯤 방이동의 한 호텔에서 마약이 담긴 것으로 추정되는 택배를 받은 혐의로 30대 남성 김모씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

첩보를 입수하고 호텔 방을 찾아간 경찰은 문을 열어주지 않은 채 방 안에서 물건을 치우는 듯한 소리가 나자 문을 강제로 열고 들어가 김씨를 체포했다. 함께 있던 20대 여성을 임의동행 형식으로 조사했다.

김씨가 받은 택배상자에는 보낸 사람, 받는 사람이 적혀 있지 않았던 것으로 전해졌다. 경찰은 방에서 필로폰 15그램과 주사기 수십개를 압수했다.

경찰은 마약을 어디서 구매했는지 등을 추가로 조사할 계획이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr