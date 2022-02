진에어 "매일 1명씩 국내선 90% 할인 쿠폰 증정"

딜라이트 팝업 스토어 프로모션 오픈

스마일페이 이용 고객에게 선착순으로 6000원 할인 쿠폰 증정

[아시아경제 유현석 기자] 진에어는 지난해부터 매월 이벤트 노선과 제휴사를 선정해 고객들에게 다양한 혜택을 제공하는 딜라이트 팝업 스토어의 2월 프로모션을 오픈했다고 23일 밝혔다.

이달의 달라이트 팝업 스토어는 이날부터 다음달 31일 사이에 운항하는 국내선 전 노선(김포~제주 제외) 항공편 대상으로 홈페이지 및 모바일 웹·앱을 통해 3월1일까지 진행된다.

우선 진에어는 매일 1명씩 추첨식 복권 방식으로 당첨 고객에게 항공 운임 90% 할인 혜택을 제공하는 레플딜 이벤트를 진행한다. 이번 레플딜은 계정당 1일 1회씩 총 7번을 참여할 수 있다. 당첨 시 이벤트 프로모션 코드가 제공된다. 당첨자는 3월4일에 홈페이지를 통해 발표될 예정이다. 이와 더불어 사전 좌석 지정 서비스 이용 시 3000원 할인 혜택을 누릴 수 있는 할인 쿠폰 이벤트도 함께 진행된다.

이달의 제휴딜은 스마일페이와 함께 진행된다. 이번 제휴딜은 스마일페이로 항공권 결제 시 6000원 할인 쿠폰 사용 및 결제 금액의 3% 즉시 할인 혜택을 선착순으로 제공하는 방식으로 나누어 진행된다. 6000원 할인 쿠폰은 홈페이지 등을 통해 미리 다운 받은 후 항공 운임 5만원 이상 결제 시 함께 사용 가능하다. 3% 즉시 할인은 최소 결제 기준 및 노선 제한없이 스마일페이 결제 시 자동 적용된다.

진에어는 "지난 1월에 신규 취항한 김포~사천 노선을 비롯해 김포, 부산, 대구, 청주, 광주, 포항, 울산, 여수, 군산, 원주, 제주를 잇는 다양한 국내선을 보다 합리적으로 예매할 수 있는 기회가 될 것이다"고 설명했다.

