CU, 팔도한끼 유부초밥 출시…“지역 농가와 상생”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 지역 특산물을 활용한 ‘팔도한끼 유부초밥 시리즈’를 출시해 농가와의 상생에 나선다고 23일 밝혔다.

팔도한끼 유부초밥 시리즈는 포항의 바닷바람을 맞고 자라 단 맛이 강한 포항산 시금치와 포슬포슬한 계란볶음을 넣은 ‘포항시금치·계란 유부초밥’, 알이 크고 매운맛이 덜한 창녕산 마늘을 완두콩, 당근, 햄 등과 함께 볶아 담은 ‘창녕마늘 햄 유부초밥’, 소불고기에 무기질이 풍부한 진도산 대파로 향을 더한 ‘진도대파 소불고기 유부초밥’ 등 3가지 상품으로 출시된다.

패키지 전면에는 각 지자체가 직접 선정한 랜드마크를 삽입하여 지역 홍보 효과를 더했다. 포항시금치·계란 유부초밥에는 포항시의 상생의 손, 창녕마늘 햄 유부초밥에는 창년군의 만년교, 진도대파 소불고기 유부초밥에는 진도대교가 각각 디자인됐다. 용기도 생분해성 PLA 용기를 적용해 환경적 측면까지 고려했다.

CU는 각 지역 특산품의 특징을 고객들에게 그대로 전달하기 위해 BGF리테일 상품개발팀을 각 지역 농가에 파견해 원재료의 품질과 이를 활용한 향토음식을 확인하고 수십개의 레시피를 연구한 끝에 이번 상품들을 개발했다.

BGF리테일 관계자는 “편의점의 대표 카테고리인 간편식을 통해 지역과 상생하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영철학을 보여줄 수 있는 상품을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 지자체와 협업해 우리 농수축산물을 활용한 상품을 적극적으로 출시함으로써 지역 경제 활성화를 돕고 편의점 먹거리에 대한 고객 신뢰도를 높이기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

