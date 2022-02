美바이든, 곧 연설…푸틴 우크라 파병 지시 후 첫 입장 표명

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 러시아의 우크라이나 침공 공포가 한층 커진 가운데 조 바이든 미국 대통령이 22일(현지시간) 오후 우크라이나 사태와 관련한 연설에 나선다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 전날 우크라이나 동부 돈바스의 친러 분리주의자 지배 지역에 대한 독립을 승인하고 러시아군 진입을 명령한 이후, 첫 공개 입장 표명이다.

CNN방송 등에 따르면 바이든 대통령은 미 동부시간 기준으로 오후 1시부터 연설을 통해 우크라이나 사태와 관련한 러시아의 움직임에 대해 밝힐 예정이다. 한국 시간으로는 오전 3시부터다.

바이든 대통령은 러시아의 우크라이나 침공이 즉각적으로 이뤄질 수 있다고 판단, 지난 20~21일 국가안보회의(NSC)를 소집해 관련 상황을 챙겼다. 전날에는 우크라이나 동부 친러시아 지역에미국인들의 신규 투자, 무역, 자금 조달 등을 금지하는 제재도 발표했다.

미국은 이날 추가적인 제재도 공개할 것으로 알려졌다. 앞서 젠 사키 백악관 대변인은 이는 러시아의 우크라이나 침공에 대비해 미국과 동맹국들이 논의해 온 경제 조치와는 별개의 것이라고 언급했다.

토니 블링컨 미 국무부 장관 역시 이날 오후 워싱턴에서 드미트로 쿨레바 우크라이나 외무장관과 회담한 뒤 기자회견에 나선다.

한편 러시아 상원은 이날 푸틴 대통령이 요청한 러시아 영토 밖 군대 사용을 승인했다. 러시아 상원은 이날 표결에서 참석의원 153명 전원 찬성으로 푸틴 대통령이 요청한 러시아 영토 밖 군대 사용 등 파병안을 승인했다. 또한 해외 파견 군병력 수와 활동 지역, 주둔 임무, 기간 등은 대통령이 결정하기로 했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr