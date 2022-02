지방선거 경남서 누가 뛰나…예비후보 등록 첫날 썰렁

민주당 대선 기여도 공천 반영



창원시장 4명 모두 국민의힘



사천시장 후보 난립 경쟁 치열

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 6월1일 실시되는 ‘제8회 전국동시지방선거’ 예비후보 등록이 시작된 지난 18일 경남도내에서는 등록자가 29명에 불과한것으로 나타났다. 예비후보 등록 첫날 후보들이 대거 몰렸던 예년과는 대조적이다.

22일 경상남도선거관리위원회에 따르면 예비후보 등록 첫날 등록자는 국민의힘 소속이 22명, 정의당과 진보당이 각각 2명씩, 무소속 3명이 등록했다.

지난 2018년 치러졌던 직전 제7회 지방선거의 시장과 도·시의원 예비후보 등록 첫날 182명이 선관위를 찾은 것과 비교하면 16%에 불과한 수준이다.

올해 처음으로 대통령 선거가 전국동시지방선거에 앞서 치러지면서 더불어민주당과 국민의힘 모두 당내에 ‘대통령 선거에 올인하라’는 주문 탓으로 보인다.

민주당은 ‘예비후보 등록 대선 이후 진행’에다 ‘대선 기여도 지방선거 공천 시 반영’을 공언했다. 국민의힘은 ‘선거 전까지 개인 선거 홍보활동 전면 금지’ 방침을 밝혔다.

국회의 선거구 획정이 예상보다 늦어지면서 예비후보 등록률은 더욱 저조하다는 분석이다. 국회 정개특위는 당초 법정시한이 지난해 12월 1일이었던 선거구 획정을 3개월이 지난 현재까지도 확정하지 못했다. 여야 합의가 진척을 보이지 않으면서 대선이후 결정될 것이란 관측에 무게가 실린다.

시장선거에는 창원 4명, 통영 3명, 사천 1명, 김해 1명, 거제 2명 등 총 11명이 등록했다.

창원시장에는 모두 국민의힘 소속으로, 송병권 국민의힘 경남도당 대변인, 장동화 전 경남도의원, 조청래 전 창원시설공단 이사장, 차주목 국민의힘 창원특례시 발전특별위원회 위원장이 예비후보로 등록해 가장 많았다.

통영시장선거에는 국민의힘 강석우 전 국회부의장 비서실장, 천영기 국민의힘 경남도당 대변인, 무소속 서필언 전 행정안전부 제1차관이 등록했다.

사천시장선거에는 국민의힘 이원섭 전 경상국립대학교 연구교수가 예비후보로 등록했다. 사천시장 선거는 송도근 전 사천시장이 지인으로부터 금품을 수수한 혐의로 지난해 11월 대법원에서 유죄 확정판결을 받아 시장직을 상실하면서 무주공산이 됐다.

송 전 시장이 피선거권이 박탈되면서 3선 출마가 좌절되자 국민의힘 후보들을 비롯해 이번 사천시장 선거에 출마할 것으로 예상되는 지역 인사는 자천타천 9명에 육박하고 있다. 특히 사천시는 전통적으로 보수성향이 짙은 지역으로 국민의힘 후보 간의 치열한 공천 경쟁도 예상되고 있다.

김해시장에는 국민의힘 박동진 GOOD개발그룹 회장, 거제시장에는 국민의힘 김범준 거제정책연구소장, 윤호진 거제미래개발전략연구원장이 예비후보 등록을 완료했다.

도의원에는 사천에서만 2명이 등록했다. 국민의힘 신현근 국민의힘 중앙위원, 임철규 전 통계청 부이사관이 출사표를 던졌다.

시의원 예비후보로는 창원 1명, 진주 2명, 통영 3명, 사천 5명, 거제 3명, 양산 2명 등 16명이 등록했다. 다른 선거 예비후보자들에 비해 당적이 다양했고, 현직 기초의원인 경우가 많았으며, 20대 대학생 출마자도 있다.

창원시의원선거에 진보당 석영철 전 경남도의원, 진주시의원에는 현직인 진보당 소속 류재수 시의원과 무소속 이현욱 시의원 등 2명이 예비후보로 등록했다.

통영시의원선거에는 국민의힘 김성규 전 한나라당 중앙위원회 산자분과 부위원장, 신철기 전 통영시청 문화예술과장, 김태균 한국해양구조협회 경남서부지부 특수구조대장이 예비후보로 나섰다.

사천시의원선거 예비후보자 모두 국민의힘 소속으로 강명수 국민의힘 중앙위원, 김민규 엠 컨벤션웨딩홀뷔페 공동대표, 신한출 전 사천시축구협회장, 진배근 전 서포면행정복지센터 부면장과 현직인 전재석 시의원이 등록했다.

거제시의원선거에는 이양식 정의당 거제시지역위원회 지방자치위원장, 국민의힘 김종대 경남대학교 초빙교수, 정병규 전 옥포2동 주민자치위원장이 예비후보 등록했다.

양산시의원선거에는 22세 대학생인 무소속 정성훈씨, 권현우 정의당 양산시위원회 위원장이 도전장을 냈다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr