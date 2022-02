송갑석 "광주 붕괴사고 남은 과제 조속히 해결해야"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당위원장인 송갑석 의원은 22일 화정아이파크 붕괴사고와 관련 "입주자 예정자 주거 대책 마련 등 남은 과제를 해결하겠다"고 강조했다.

송 의원은 이날 성명을 발표하고 "입주 예정자의 주거 대책 마련 및 피해 보상과 인근 상가, 주민 여러분에 대한 피해 보상 문제는 어떻게 해결할 것인지, 또한 사고 아파트 입주 예정자들에게 안전한 아파트를 제공하기 위한 실질적 대책은 무엇인지, 현대산업개발은 책임있는 자세로 구체적인 대안을 갖고 신속하게 협의를 진행하기 바란다"고 촉구했다.

이어 "저 또한 남은 과제들을 해결하고 재발 방지 대책을 마련하기 위해 최선을 다하겠다"며 "다시 한번 고인들의 명복을 빌며, 유족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다"고 밝혔다.

송 의원은 "광주 아이파크 붕괴 피해자 가족협의회와 현대산업개발 간의 피해 보상안 협상이 원만하게 마무리됐다"며 "빠른 시일 내에 보상안을 매듭짓고, 고인들을 온전히 보내드릴 수 있도록 장례를 치르게 돼 다행"이라며 고인의 명복을 빈다고 애도를 표했다.

그는 "다시는 같은 사고가 반복되지 않도록 주변 상인과 주민, 입주예정자들의 피해를 최소화하기 위해 상생협의회 구성을 먼저 제안한 유족 여러분의 큰 뜻에 특별한 존경과 감사의 마음을 전한다"고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr