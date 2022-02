[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 선미가 과감한 스타일링으로 매력을 뽐냈다.

선미는 22일 자신의 인스타그램을 통해 "쀼♥"라면서 사진을 게재했다. 9kg을 증량한 그는 한쪽 어깨라인을 드러낸 의상 스타일링으로 눈길을 끌었다.

선미는 JTBC '싱어게인2'에 심사위원으로 출연 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr