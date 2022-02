LF 하프클럽, 봄 맞이 할인행사 ‘봄격쇼핑’…최대 90% 할인

[아시아경제 송승윤 기자] LF는 계열사 트라이씨클의 프리미엄 아울렛 패션브랜드 전문몰 하프클럽이 오는 24일까지 월간 행사 '하프데이'를 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 하프데이의 타이틀은 ‘설렘 가득한 봄격쇼핑’으로 정했다. LF 하프클럽은 패션의류와 잡화를 비롯해 뷰티, 식품, 리빙 등 전체 카테고리 대상(일부 브랜드 제외) 봄 상품을 최대 90% 할인가에 제공한다.

여성복과 남성복, 골프, 유아동 등 신상품도 확보했다. ▲더아이잗뉴욕 ▲JJ지고트 ▲파리게이츠 ▲마스터바니 에디션 ▲쉬즈미스 ▲PAT ▲올젠 ▲알로앤루 등 17개 브랜드의 2022년 봄 신상품을 최대 38% 할인가에 구매할 수 있다. ▲헤지스 ▲커터앤벅 ▲닥스 ▲노스페이스 ▲페라가모 ▲마이클코어스 등 28개 브랜드의 봄 아우터와 셔츠, 주얼리 등 LF 하프클럽에서 단독으로 제공하는 독점 상품도 있다.

함께 누릴 수 있는 혜택도 풍성하다. 우선 PC·모바일웹 전용 5% 장바구니 쿠폰과 앱에서 사용 가능한 10% 장바구니 쿠폰, 올리비아로렌의 일부 상품을 대상으로 하는 무료배송 쿠폰을 증정한다. 행사 기간 가입한 신규회원이라면 최대 20% 할인쿠폰과 더불어 'LG 스탠바이미'를 100원에 구매할 수 있는 응모 기회도 주어진다.

매일 오후 12시부터 3시 사이에는 최대 2000원의 적립금 증정 이벤트가 열린다. 행사 기간 누적 구매 금액별 100% 당첨되는 경품 행사도 있다. 마지막으로 간편결제 시스템인 하프페이에 등록된 삼성카드로 10만 원 이상 결제 시 5000원을 즉시 할인 받을 수 있다.

LF 하프클럽 김상욱 사업부장은 “하프클럽의 월간 최대 할인 행사인 ‘하프데이’에 다가오는 봄을 대비하는 마음을 담아 ‘봄격’이라는 단어를 붙여 기획했다”며 “코로나19로 인한 고객들의 피로함이 조금이나마 해소되기를 바란다”고 말했다.

한편 LF 트라이씨클이 운영하는 유아동 종합 전문몰 보리보리도 같은 기간 ‘보리데이’를 열고 다양한 혜택을 제공한다.

