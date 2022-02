푸틴, 우크라 돈바스에 평화유지군 진입 명령…美 등 제재 예고(상보)

[아시아경제 정현진 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 평화유지군에 우크라이나 동부 돈바스 지역 진입 명령을 내렸다고 21일(현지시간) AP통신 등이 보도했다.

보도에 따르면 푸틴 대통령은 돈바스 지역의 자칭 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)에 러시아 평화유지군 진입을 명령했다. 푸틴 대통령이 이날 독립국으로 인정하는 대통령령에 서명을 한 두 지역이다. 앞서 그는 이날 돈바스 지역이 역사적으로 러시아 영토라고 주장하면서 친러 반군 조직들과 상호원조 조약을 체결, 사실상의 군사개입을 선언했다.

AP는 "푸틴이 서명한 크렘린궁의 명령문은 언제 군이 우크라이나에 진입할지, 진입 자체를 할 지를 불분명하게 남겨둔 상황이지만 이러한 조치가 미국과 다른 서방 국가의 새로운 제재를 가져다주고 군사 충돌 가능성을 높여주고 있다"고 전했다.

미국과 유럽 등은 강하게 비판하고 나섰다. 젠 사키 미 백악관 대변인은 "조 바이든 미 대통령이 곧 새로운 투자, 무역, 금융을 금지하는 행정명령을 발동할 것"이라면서 러시아의 침공에 미국이 대비해온 강력한 제재와는 별도로 이뤄지는 것이라고 말했다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 샤를 미셸 유럽의회 의장도 공동 성명을 통해 "노골적인 국제법 위반 행위"라면서 제재를 가할 것이라고 밝혔다. 프랑스를 비롯한 다른 유럽 국가 정상들도 러시아의 이같은 행동을 강력 비난했다.

