李 “불났으면 불꺼야지 왜 신속지원 반대하나” 尹 “날치기 통과, 찔끔 예산 문제”

추경 지원 관련 이재명 윤석열 공방

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 토론회’에서 윤석열 국민의힘 후보 향해 코로나19 관련 추가경정예산 편성과 관련해 “자영업자들 어려움 겪는 부분 보면 안타까우시죠”라며 “피해 입은 극단적 선택을 고민하는 국민들을 위해서 신속하게 지원하는 것에 (야당이) 왜 반대하냐”고 했다.

이 후보는 윤 후보에게 “(야당이) 정말 이해 안된다. 국민들께서 국가 대신에 책임 저야 하는 부분 손실보상 해야 한다”고 했다. 그는 “불났으면 불꺼야지 양동이 크기로 싸워선 안된다”고 직격했다.

윤석열 국민의힘 후보는 이같은 이 후보의 지적에 “50조 재원을 시급히 마련해서 손실보상 해야 한다고 강조해왔다”고 답했다.

윤 후보는 그러면서 “민주당은 손실보상법을 작년 7월에 날치기 통과 했다”면서 “이재명 후보께서도 손실보상 없이 얘긴 한적 없이 작년 내내 했다. 해가 바뀌고 선거 다가오니까 손실보상 소급해서 겨우 찔끔 예산 14조를 얘기했다. 우리 당에선 예산을 더 확보해서 하길 원했던 것”이라고 했다.

