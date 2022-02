전복의 고장 완도, 가수 영탁과 손잡다

영탁 신곡 ‘전복 먹으러 갈래’ 지역홍보 마케팅 톡! 톡!

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군이 가수 영탁을 전복 홍보대사로 위촉했다고 21일 밝혔다.

가수 영탁은 ‘찐이야’, ‘니가 왜 거기서 나와’, ‘막걸리 한잔’ 등 시원시원하고 탄탄한 가창력으로 많은 히트곡을 남기며 전 국민적인 사랑을 받고 있다.

특히 지난 10일 발표한 신곡 '전복 먹으러 갈래'는 독특한 제목만큼 재미있는 가사가 인상적인 곡으로 뮤직비디오가 유튜브 인기 급상승 음악 1위에 오르며 ‘대세 트로트 가수’의 인기를 입증했다.

군 관계자는 “인기 스타인 가수 영탁 씨가 완도군의 전복 홍보대사가 된 것을 기쁘게 생각한다”면서 “제목과 가사 덕분에 ‘완도’와 ‘전복’이 자연스레 홍보가 되고 우리 군 전복산업과 관광 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다”라고 말했다.

가수 영탁은 “해산물을 좋아해서 해산물을 제목에 넣으려고 생각하다가 전복이 맛있어서 최종적으로 전복을 선택했다”며 “이번 노래를 통해 전복이 많이 소비되어 어업인들에게 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

완도 전복은 청정바다에서 자란 미역과 다시마 등을 먹고 자라 각종 영양소가 풍부해 원기 회복과 면역력 강화에 도움이 돼 ‘바다의 산삼’이라 불리며, 최근에는 코로나19로 인해 국민들의 건강에 대한 관심도가 커지면서 전복 소비도 증가하고 있는 추세다.

