송영길 "野 단일화 결렬, 국힘이 安 모멸한 결과"

[아시아경제 최대열 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 20일 안철수 국민의당 대선 후보가 야권 후보 단일화 결렬을 선언한 것과 관련해 "이준석 대표와 윤석열 후보 등 국민의힘 측에서 안 후보를 모욕하고 모멸감을 준 결과가 아닌가 한다"라고 말했다.

송 대표는 이날 오후 당사에서 기자회견 후 취채진과 만나 이 같이 말했다. 앞서 안 후보는 이날 오후 국회에서 긴급기자회견을 열고 ‘야권 단일화’와 관련해 "더이상 답변을 기다리는 건 무의미하다고 결론 내렸다"며 대선을 끝까지 뛰겠다는 의지를 밝혔다.

민주당에서는 안 후보가 내세우는 주요의제를 받아들여 통합정부를 꾸릴 준비가 돼있다는 점도 강조했다. 송 대표는 "일관되게 말씀드렸듯 안 후보가 주장하는 과학기술강국을 이 후보가 전폭 수용해 과학기술부총리 공약으로 흡수했다"며 "이번 선거에서 공학적인 단일화 여부를 넘어 저희가 집권해도 통합정부를 구성하겠다는 자세를 갖고 항상 열려 있다"라고 말했다.

송 대표는 안 후보 유세차량 사고와 안 후보의 부인 김미경 씨의 코로나 확진 등에 대해서도 "심심한 위로를 드리고 빨리 쾌유하기를 바란다, 상처를 딛고 일어나기 바란다"라고 말했다.

