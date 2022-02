국민의당 소속 당원 "유세차 타니 졸음 쏟아져"… 진상규명 요구하며 탈당

서울 지역 유세차에서도 졸음, 어지러움 등 호소

국민의당 출신 "인재임이 분명, 반드시 밝혀야"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의당 유세차 사망 사고를 둘러싸고 당 내·외부에서 관련 사고 원인, 정황과 함께 진상 규명을 요구하는 목소리가 나오며 파장이 커지고 있다.

국민의당 소속의 한 청년 당원은 19일 밤 페이스북을 통해 "저는 오늘 사랑하는 당을 떠난다"며 "사고 당일 당의 브리핑을 수도 없이 돌려보며 고민했지만, 이 방법 외엔 다른 방도가 없다는 결론에 이르렀다"고 말했다.

그는 해당 사고와 유사한 경험을 겪었다고 밝혔다. 그는 "서울 지역에서도 인명 사고가 났던 버스와 동일한 구조의 차량이 운행됐고 유사한 사고가 발생했다"며 "저 또한 해당 차량에 탑승했던 당사자로서 뒷자석에 앉아있으니 유난히 졸음이 쏟아지는 증상을 직접 경험했다"고 전했다.

그러면서 "뒷좌석에서 졸고 있던 중 앞좌석에 계시던 어르신 분들께서 두통이 너무 심하다고 항의한 결과 정차하여 머리가 아프신 분들은 나와서 공기를 쐬라는 권유가 있었지만 저는 졸음이 너무 쏟아진 나머지 움직일 수 없는 지경에까지 이르렀다"고 했다.

이어 "그러던 와중 아주 천만다행으로 화학병 출신의 한 선거운동원분께서 다른 분들이 비틀거리는 모습과 함께 냄새가 나는 것을 보고 감각적으로 중독을 의심하여 버스 지붕에 있는 창문을 열어주셨고 저는 그 덕분에 큰 변을 피할 수 있게 되었다고 생각하고 있다"고 밝혔다.

그는 "이후 서울 지역 선거 유세는 14시경 조기 종료됐고, 이런 차량의 문제는 당에 보고가 된 것으로 알고 있다"고 강조했다.

이와 함께 "차량에 문제가 있었다는 사실은 분명히 14시경 당에 전달 됐을 텐데 어째서 우리는 왜 손 동지를 잃을 수밖에 없었는가"라고 말했다.

그는 "그것을 감춰선 안 된다"며 "손 동지의 희생이 후보님께서 출마 선언식 때 말씀하신 '안전한 나라'를 향한 우리의 한 걸음이 되기 위하여 우리는 무엇을 노력하고 어떤 부분을 바꿔야 하는지 뼈를 깎아내는 심정으로 규정해야 한다"고 당에 진상 규명을 촉구했다.

지난해 국민의당을 탈당하고 국민의힘으로 이적했던 이균철 전 국민의당 경기도당 위원장도 20일 페이스북을 통해 해당 당원의 글을 공유하며 "이번 사고는 인재임에 분명하다"며 "선거철만 되면 되풀이 되는 악순환의 고리를 끊고 청년의 얘기처럼 사실을 조사해서 책임질 부분은 반드시 밝혀야 한다고 생각한다. 어른들이 정말 미안하다"고 말을 보탰다.

그는 지난 2018년 지방 선거와 2020년 총선거 당시의 상황을 회상하며 당의 유세차 관리 상황을 전했다. 이 전 위원장은 "2018년 지방선거 때는 안 후보 서울시장 캠프에서 유세차를 사전에 준비하는 임무를 맡게 됐다"며 유세차 업체 선정을 위해 20여개 업체를 방문하고 각 회사의 정보를 꼼꼼히 점검하면서 10개 업체를 당에 보고했다고 밝혔다.

그러나 갑자기 유세차 업체 선정에서 손을 떼고 이전에 알아보지 않은 전혀 다른 업체를 선정하라는 지시를 받았다고 했다. 이 전 위원장은 "결과는 참담했었다"며 "서울 49개 지역구 중에 25대를 1t 유세차로 하기로 했는데 첫날부터 여기저기서 화면이 나오지 않는다, 발전기가 고장이다, 앰프가 고장이다, 안전에 취약하다 등의 보고가 들어왔다"고 말했다.

그러면서 "13일간의 선거운동 기간 중 천만다행으로 큰 안전사고가 없었지만 그 때를 생각하면 지금도 아찔하다"고 했다.

