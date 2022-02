LG전자, TV시장 점유율 역대 최대…'올레드 TV' 새 역사 썼다

올레드 TV 성장세에 점유율 18.5% 달성

LG 올레드 TV 출하량 400만대↑…프리미엄 시장 주도

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자가 지난해 글로벌 TV 시장에서 역대 최대 시장점유율을 기록했다. LG전자의 기술 집약체로 불리는 올레드(OLED·유기발광다이오드) TV 연간 출하량이 400만대를 넘어서며 글로벌 시장을 선도했다.

20일 시장조사업체 옴디아에 따르면 지난해 LG 올레드 TV의 출하량은 404만8000대를 기록했다. 이는 2020년(204만8000대)보다 2배 가량 증가한 수치다. LG전자는 지난해 4분기에만 141만3000대의 올레드 TV를 출하, 역대 분기 기준 최대 출하량 기록을 세웠다.

지난해 올레드와 LCD를 포함한 LG TV의 전체 출하량은 2733만2000대다. 하반기 들어 피크아웃(수요 정점 이후 하락)이 본격화됐지만 LG전자는 올레드 TV 성장에 힘입어 전년대비 출하량과 매출을 모두 늘렸다.

LG전자의 TV 시장점유율(금액 기준) 역시 18.5%로 역대 최대를 기록했다. 중저가 제품 판매 확대가 아닌 최상위 프리미엄 제품 판매 확대를 통해 거둔 성과라 더욱 의미가 크다고 LG전자측은 설명했다.

지난해 전 세계 TV 시장에 판매된 LG 올레드 TV의 평균판매단가(ASP)는 1861.7달러(약 222만원)다. 이는 LCD TV ASP인 507.7 달러(약 60만원)의 3배 이상이다.

LG전자가 주도하고 있는 전체 올레드 TV 시장의 지난해 출하량은 652만5000대를 기록, 직전년도 대비 약 80% 성장했다. 이 중 LG전자의 올레드 TV 시장 점유율(출하량 기준)은 62%로 사업 10년차에 접어든 올레드 TV 선두주자로서의 위상을 공고히 했다.

올레드 TV는 올해도 고속 성장을 이어갈 것으로 전망된다. 옴디아는 올해 올레드 TV 출하량이 총 800만 대에 이를 것으로 내다보고 있다. 전체 TV 시장에서 올레드가 차지하는 비중은 금액 기준으로 12.7%를 넘어설 전망이다.

특히 1500달러(약 179만 원) 이상 프리미엄 시장에서는 올레드 TV의 비중이 42.1%까지 상승, QD(퀀텀닷)-LCD TV 출하량을 제칠 것으로 예상된다.

지난해 말 기준 올레드 TV 판매 브랜드가 20곳으로 늘어난 만큼 프리미엄 시장 확대에 더욱 속도가 붙을 것이라고 LG전자는 전망했다.

한편 지난해 전 세계 TV 출하량은 직전년도 대비 1193만2000대가 줄어든 2억1353만여대로 지난 2010년 이후 가장 낮은 수준이다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr