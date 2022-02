이경훈의 뒷심 "공동 31위→ 공동 18위"…니만 ‘사흘 선두’

제네시스인비테이셔널 셋째날 영 3타 차 2위, 호블란 3위, 토머스 4위 '추격전'

[아시아경제 노우래 기자] 이경훈(31·CJ대한통운·사진)의 뒷심이다.

20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 퍼시픽팰리세이즈 리비에라골프장(파71ㆍ7322야드)에서 이어진 미국프로골프(PGA)투어 제네시스인비테이셔널(총상금 1200만 달러) 셋째날 4언더파를 작성해 공동 18위(7언더파 206타)로 순위를 끌어 올렸다. 호아킨 니만(칠레)이 사흘 연속 선두(19언더파 194타)를 질주했고, 캐머런 영(미국)이 3타 차 2위(16언더파 197타)에서 추격 중이다.

이경훈은 13타 차 공동 31위에서 출발해 보기 없이 버디만 4개를 낚는 무결점 플레이를 자랑했다. 1번홀(파5) 버디로 기분 좋게 시작을 한 뒤 7번홀(파4)에서 다시 1타를 줄였다. 후반에는 10~11번홀 연속버디의 신바람을 냈다. 다만 나머지 7개 홀에서 버디를 추가하지 못한 것이 아쉬웠다. 평균 311.4야드의 장타와 그린적중률 77.78%의 ‘송곳 아이언 샷’이 힘이다. 공동 10위 그룹과는 2타 차다.

니만이 이글 1개와 버디 4개, 보기 3개를 묶어 3타를 줄였다. 세계랭킹 32위, 2019년 9월 그린브라이어에서 생애 첫 우승을 거둔 이후 2년 5개월 만에 통산 2승째의 호기다. ‘넘버 3’ 빅토르 호블란(노르웨이)이 6언더파를 몰아쳐 3위(13언더파 200타)로 도약했다. 저스틴 토머스 4위(12언더파 201타), ‘넘버 2’ 콜린 모리카와(이상 미국)가 5위(11언더파 202타)에 포진했다.

디펜딩챔프 맥스 호마와 ‘피닉스오픈 챔프’ 스코티 셰플러 공동 6위(10언더파 203타), ‘도쿄올림픽 金’ 잰더 쇼플리 공동 12위(8언더파 205타), 조던 스피스(이상 미국)가 공동 18위에서 상위권 진입을 엿보고 있다. 한국은 ‘슈라이너스 챔프’ 임성재(24)가 4오버파로 부진해 김시우(27·이상 CJ대한통운)와 함께 공동 60위(1언더파 212타)로 떨어졌다. ‘넘버 1’ 욘 람(스페인)도 이 그룹이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr