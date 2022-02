[뉴욕증시]우크라 긴장에 또 하락…이번주에만 다우 1.9% 빠져

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 러시아와 우크라이나를 둘러싼 지정학적 긴장이 이어지면서 미국 뉴욕 증시의 주요 지수는 18일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 주간 기준으로도 2주 연속 하락세다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 232.85포인트(0.68%) 내린 3만4079.18에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 31.39포인트(0.72%) 하락한 4348.87에, 기술주 중심의 나스닥지수는 168.65포인트(1.23%) 하락한 1만3548.07를 기록했다.

3대 지수는 이번 한 주동안 각각 1% 이상 미끄러졌다. 이 같은 시장의 움직임은 우크라이나를 둘러싼 지정학적 긴장이 고조된 데 따른 것이다. 나스닥의 최근 5거래일간 하락폭은 1.79%를 나타냈다. 연초 대비로는 13.40% 밀렸다. 다우지수와 S&P500지수의 이번주 하락폭은 각각 1.90%, 1.58%였다.

현지 언론들은 이날도 미국 고위 관리들을 인용해 수일 내 러시아의 침공이 이뤄질 수 있다고 보도했다. NBC뉴스는 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나 일대에 미군을 추가 파병할 것이라고 전했다. 바이든 대통령은 이날 오후 대서양 동맹 지도자들과 통화 후 우크라이나 사태와 관련해 연설한다.

당장 러시아가 침공에 나설 수 있다는 위기감이 확산하며 위험자산 회피 심리가 두드러졌다.

종목별로는 에너지주가 약세를 보였다. APA와 슐럼버거의 하락폭은 각각 약 1%, 2% 수준이다. 엑슨모빌도 1.11% 하락 마감했다. 기술주도 일제히 미끄러졌다. 테슬라와 엔비디아는 전장 대비 각각 2.21%, 3.53% 하락 마감했다. 애플과 메타플랫폼도 1% 가까이 밀렸다. 인텔은 5% 이상 떨어졌다.

스트리밍기업인 로쿠의 주가는 부진한 실적을 공개한 후 22.29% 급락해 거래를 마쳤다. 쉐이크쉑은 분기 손실이 예상보다 적었지만 1분기 매출 예상치가 기대에 못미치면서 4.14% 하락 마감했다.

미국 10년 만기 국채 금리는 1.91%대로 떨어졌다. 국채 금리는 가격과 반대로 움직인다. 안전자산 선호 심리가 확산하며 미 국채로 투심이 몰린 것으로 해석된다.

이날 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 긴축 우려도 주시했다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 이날 뉴저지대가 주최한 콘퍼런스에 참석해 3월 기준금리 인상을 지지한다고 밝혔다. 다만 그는 금리 인상 폭에 대해서는 따로 언급하지 않았다. 찰스 에번스 시카고 연은 총재는 시카고 부스 경영대학원이 주최하는 '미국 통화정책 포럼'에서 "현재의 통화정책 스탠스는 잘못됐다"며 올해 인플레이션에 따라 상당한 조정이 필요하다고 밝혔다.

지정학적 긴장에도 국제유가는 이란과 서방과의 핵 합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 가능성에 주목하며 전날과 마찬가지로 하락세를 이어갔다. 이날 뉴욕상업거래소에서 3월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 69센트(0.75%)가량 하락한 배럴당 91.07달러에 거래를 마감했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr