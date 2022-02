[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 울진군 후포면은 지난 17일 울진문화예술회관에서 노인일자리사업 참여 어르신 156명이 참석한 가운데 올해 노인일자리사업 발대식 및 안전교육을 했다.

이날 교육은 일상생활과 일자리 사업 중 발생할 수 있는 안전사고, 코로나19 관련 주의사항, 치매예방교육, 생명지킴이 교육 등으로 진행됐다.

지난 10일부터 시작한 노인일자리사업은 활기찬 노후생활을 보내는 맞춤형 일자리 제공을 위주로 소득 창출과 사회참여 기회를 제공하는 다양한 활동을 지원한다.

김동명 후포면장은 “올해 사업 기간 코로나19와 안전사고가 발생하지 않도록 하면서 사회를 책임지는 어른으로서 즐겁게 일해주길 바란다”고 말했다.

