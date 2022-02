[아시아경제 이정윤 기자] 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 288,700 전일대비 2,200 등락률 +0.77% 거래량 64,606 전일가 286,500 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 천보, 500억원 규모 신주인수권부사채 발행 결정코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공 close 는 타법인 증권 취득자금 확보를 목적으로 2500억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 18일 공시했다.

표면이자율과 만기이자율 모두 0%이고 만기일은 2027년 2월22일이다. 전환에 따라 발행되는 주식수는 78만5792주이며 주식총수 대비 7.29%다. 정환청구기간은 2023년 2월22일부터 2027년 1월22일까지다.

