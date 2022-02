LG생활건강, ‘아우라 스마트 디퓨저’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] LG생활건강은 장기화된 코로나19로 집안 생활이 일상화된 ‘집콕족’을 위해 프리미엄 방향제 ‘아우라 스마트 디퓨저’를 출시했다고 18일 밝혔다.

아우라 스마트 디퓨저는 동작, 조도 등을 감지하는 스마트센터가 부착된 자동 분사 방향제로, 센서 앞 움직임(모션모드)이나 시간 간격(타이머모드)에 따라 분사 방식을 설정할 수 있다.

?모션모드는 최대 1.5m 앞 물체의 움직임을 감지해 자동 분사한다. 또한 스마트센서가 자동으로 공간의 조도를 인식해 늦은 밤이나 어두워진 공간에서는 작동이 멈춰 비효율적인 분사를 방지한다. 타이머모드는 15분, 30분, 60분 등 총 3단계로 분사 시간을 일정한 간격으로 설정할 수 있다.

아우라 스마트 디퓨저는 집콕 라이프에 맞게 인테리어 효과를 낼 수 있도록 디자인했다. 특히 화이트 계열의 심플하고 고급스러운 디자인과 집안 어느 곳에나 쉽게 설치할 수 있는 17cm 높이 크기로 인테리어 소품으로 활용할 수 있다. 아우라 스마트 디퓨저는 ‘션샤인 피치향’과 ‘화이트 로즈향’ 총 2가지로 출시됐다.

한편 고객 경험이 반영된 이 제품은 이달 7일부터 14일까지 와디즈펀딩을 통해 참여자를 모집해 2800여만원의 매출이 발생하는 등 출시 전부터 큰 인기를 끌고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr