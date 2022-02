경남교육청, 새 학기 앞두고 긴급 영상회의

3월부터 정상 등교, 아이톡톡 활용·필수교육활동 지속



방역물품 11억원치, 신속항원검사·찾아가는 PCR 제공

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상남도교육청이 17일 도 교육청 부서장, 교육지원청 교육장과 긴급 교육정책관리자 영상회의를 열었다.

새 학기 방역과 학사 운영 체계 전환에 따라 현장에서 예상되는 운영 부담과 어려움을 사전에 최소화하고 학교 업무를 줄여 학생의 정상 등교를 지원하고자 긴급 소집됐다.

교육부는 지난 7일 3월 정상 등교를 전제로 ‘오미크론 대응 2022학년도 1학기 방역 및 학사 운영 방안’을 발표하고 지역·학교별 감염 현황과 특성을 고려한 유연한 대응이 가능하도록 방역 및 학사 운영 체계를 대폭 전환했다.

경남교육청은 3월 개학 전까지 방역체제를 강화하기 위해 학교 방역 활동 인력 5060명을 배치한다.

각 학교에 방역 물품을 사전 비치하기 위해 11억원을 지원하고 학생과 교직원의 백신 접종률을 높이고자 접종을 홍보하고 안내한다.

학교에 방역 지침서와 신속항원검사 장비를 보급하고 찾아가는 이동식 유전자증폭(PCR) 검사를 시행해 확진자가 발생할 때 혼란 없이 신속하고 안전하게 대응하도록 지원한다.

정상 등교를 원칙으로 교내 확진율과 결석률을 지표 삼아 ▲정상 등교 ▲전체 등교+교육 활동 제한 ▲일부 등교+일부 원격수업 ▲전면 원격수업의 4가지 등교 유형을 두고 학사 운영 방안과 기준을 제공할 방침이다.

학교별·기관별 비상 상황에도 업무 연속성 계획(BCP)으로 필수 교육 활동을 지속하며, 2월 중 1차 보급된 학생용 스마트단말기로 경남형 미래 교육 지원 플랫폼 아이톡톡과 연계해 수업을 이어가고 스마트 교과서를 활용할 계획이다.

박종훈 교육감은 “3월 학교는 학사 운영에 방역 업무까지 더해져 어느 때보다 업무가 가중될 것”이라며 “학교가 혼란을 겪지 않게 부서, 교육지원청과 협조해 교육 지원에 최선을 다하자”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr