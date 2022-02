이지트로닉스 "올해 목표 매출 316억…전년대비 77% 성장 자신"

[아시아경제 이민지 기자] 이지트로닉스 이지트로닉스 377330 | 코스닥 증권정보 현재가 18,050 전일대비 950 등락률 +5.56% 거래량 2,451,044 전일가 17,100 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 "경남제약” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다 close 가 올해 실적 목표치를 매출 316억원, 영업이익 48억원으로 17일 공시를 통해 밝혔다.

2008년 설립된 이지트로닉스 이지트로닉스 377330 | 코스닥 증권정보 현재가 18,050 전일대비 950 등락률 +5.56% 거래량 2,451,044 전일가 17,100 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 "경남제약” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다 close 는 전력변환기술 기반으로 전기차와 5G통신장비에 핵심적으로 필요한 인버터, 컨버터, 정류기 등의 개발부터 제조와 판매까지 아우르는 회사다. 높은 기술력을 통해 국내 상용차 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있으며 다양한 레퍼런스를 통해 국내외 상용차 시장에 적극적으로 마케팅을 진행해 왔다. 그 결과 현재 국내 상용 완성차 업체인 우진산전과의 신규 계약이 마무리 단계로 빠르면 3월달부터 양산 납품이 진행될 예정이다. 이후에도 해외 상용 완성차 업체들에 양산 공급 일정이 잡혀있다.

또 올해는 국내 통신사 주파수 할당이 마무리됨에 따라 5G 시장의 인프라 구축이 본격화될 것으로 예상된다. 통신분야 제품인 광중계기와 정류기의 수요증가는 시장에서 높은 국내점유율을 가진 이지트로닉스 이지트로닉스 377330 | 코스닥 증권정보 현재가 18,050 전일대비 950 등락률 +5.56% 거래량 2,451,044 전일가 17,100 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 "경남제약” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다 close 의 매출 증대에 큰 기여를 할 것으로 예상된다.

이지트로닉스 이지트로닉스 377330 | 코스닥 증권정보 현재가 18,050 전일대비 950 등락률 +5.56% 거래량 2,451,044 전일가 17,100 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 "경남제약” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다 close 의 관계자는 “높은 기술력과 보다 공격적인 마케팅 활동을 통하여 투자자들의 기대에 부응하는 결과를 가져오도록 노력하겠다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr