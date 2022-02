효성ITX, 보통주 300원·우선주 305원 현금 배당 결정

[아시아경제 권재희 기자] 효성ITX 효성ITX 094280 | 코스피 증권정보 현재가 16,800 전일대비 50 등락률 +0.30% 거래량 12,942 전일가 16,750 2022.02.17 14:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"효성ITX, 본업 성장에 신사업 기대감 ↑"[특징주]효성ITX 장초반 강세‥갤럭시아머니트리 지분 16.68%보유효성ITX, 1주당 150원 현금배당 결정 close 는 보통주 1주당 300원, 우선주 1주당 305원의 현금 결산배당을 결정했다고 17일 공시했다.

시가배당율은 보통주 1.48%이며, 배당금총액은 35억7680만원이다.

회사 측은 "오는 3월23일 주주총회를 개최할 예정으로, 주주총회일로부터 1개월 이내에 배당금을 지급할 계획"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr