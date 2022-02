"디지털 부산 동맹 뜬다" 부산시, 디지털 생태계 조성 ‘융합얼라이언스’ 발족

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시는 한국산업지능화협회, 지역대학 산학협력단 등 20여개 기관과 ‘융합얼라이언스’를 결성했다. 지역 산업과 기업의 디지털 전환에 본격적으로 나선다.

‘융합얼라이언스’에는 ▲한국산업지능화협회 ▲한국산업지능화협회 부산·경남지회 ▲부산시기계공업협동조합 ▲부산조선해양기자재공업협동조합 ▲한국자동차 부품소재산업 기술연구조합 ▲부산 로봇산업 협회 ▲부산벤처기업협회 ▲부산 정보기술 협회 ▲부산대학교, 부경대학교, 동명대학교, 동서대학교, 신라대학교, 부산외국어대학교, 울산과학기술원(UNIST) 산학협력단 ▲한국과학기술정보연구원 등 20여개 기관이 참여했다.

‘융합얼라이언스’는 오는 7월 시행되는 ‘산업 디지털 전환 촉진법’에 대비해 ▲디지털전환 포럼 개최 ▲디지털전환 기술수요 조사와 분석 ▲디지털전환 전략 수립과 협업과제 발굴 등을 함께 수행할 예정이다.

지난 16일에 열린 ‘융합얼라이언스’ 발족식에서는 부산테크노파크가 ‘융합얼라언스’ 운영계획을 발표했다.

한국산업지능화협회 김태환 회장은 ‘산업 지능화를 위한 실용화 전략’을 주제로 연설했다.

구자영 부산시 빅데이터통계과장이 ‘부산 데이터 산업 혁신 생태계 전략’을 발표하는 등 산업 디지털전환 방안을 위한 현황을 공유하고 다양한 정책 제안이 이뤄졌다.

박형준 부산시장은 “산업 전반에 데이터와 디지털 기술이 적용돼 산업의 고부가가치화가 가속될 것이다”며 “지역 내 디지털전환 혁신거점을 구축하고 지역산업을 디지털 경제로 전환해 부산 먼저 미래로 나가겠다”고 말했다.

