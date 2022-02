김종호 기보 이사장, 대구 의료기기산업 현장 방문

지역기업 애로사항 청취해 지원 방안 논의

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이하 기보)은 김종호 이사장이 바이오헬스산업 현황을 파악하고 지역기업의 애로사항을 청취하기 위해 16일 오후 대구광역시 소재 쓰리에이치(대표 정영재)를 방문했다고 밝혔다.

쓰리에이치는 ‘경혈지압 온열 침대’, ‘레이저 조사기’ 등 의료기기를 직접 개발해 생산하는 전문기업으로 대구시 동구 혁신도시 의료R&D지구에 제2공장을 준공하는 등 일자리를 지속적으로 창출하고 있다.

김 이사장은 정영재 대표와 함께 생산현장을 둘러보고 "코로나19 장기화로 최근 제조기업들이 유동성위기로 많은 어려움을 겪어왔다"면서 "쓰리에이치가 한 단계 더 성장할 수 있었던 것은 기업이 가진 기술혁신의 결과이며, 앞으로 국내기업을 넘어 세계일류기업으로 성장하기를 바란다"고 했다.

기보는 창업 단계에서 성장단계에 이르기까지 금융, 인증, 기술거래 등 다양한 지원책을 확보하고 있으며 일자리창출 기업에 대한 지원제도를 마련해 지난해 1조1000억원을 지원하는 등 일자리지원금액을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

김 이사장은 지난해 12월 탄소중립기업을 시작으로 소셜벤처기업, 재기지원기업, 의료기기산업 등 현장 행보를 이어가고 있으며 향후 문화컨텐츠산업, 뿌리산업, 2차전지 관련산업 등 현장 방문을 통해 기업과 적극적으로 소통할 예정이다.

