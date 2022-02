LG화학, 당뇨 치료제 '제미글로' 대학생 마케팅대회 열어

[아시아경제 이춘희 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 653,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 622,000 2022.02.17 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 코스닥 4%대 상승.. 외인 자금 쏟아져 우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발"열 교환기 때문에 정기보수 어렵다"…산재사고 여수산단 기업 속앓이(종합) close 이 당뇨병 치료제 '제미글로'의 새로운 마케팅 전략 확대를 위해 대학생들의 의견을 듣는 자리를 마련했다.

LG화학은 제미글로 제품군의 국내 1위 사업 육성을 위해 수도권 약대생 제약마케팅 전략학회(PPL)와 고객 중심 마케팅 전략 수립 발표회 및 시상식을 진행했다고 17일 밝혔다.

LG화학은 MZ세대((밀레니얼+Z세대)인 대학생의 시선으로 고객 관점의 새로운 마케팅 전략을 펼칠 수 있도록 하는 한편 졸업을 앞둔 PPL 약대생들이 전문의약품 마케팅에 대한 실무를 경험할 수 있도록 이번 프로젝트를 마련했다.

지난달 19일부터 한 달여간 진행된 이번 프로젝트에서 LG화학은 전문의약품 브랜딩 및 마케팅 기획 노하우를 대학생들에게 공유했다. 대학생들은 이를 바탕으로 ▲당뇨 시장 고객 분석 ▲향후 10년 지속 성장 가능한 제미글로 마케팅 전략 등을 제안했다.

이번 최종 발표회는 3개 팀 간 경쟁 프리젠테이션 방식으로 진행됐다. 심사위원단은 고객과의 연결성, 현장 적용 가능성 등을 종합적으로 판단해 대상 팀을 선정했다.

대상은 ‘제미글로, 에프터글로, 에버글로’ 팀에 돌아갔다. 이 팀은 의료진 대상 설문에 직접 나서는 등 철저한 고객 분석을 바탕으로 제미글로만의 소구점을 제안하는 동시에 재미 요소를 가미한 고객경험 강화 프로모션도 기획해 심사위원단의 이목을 집중시켰다.

이들은 복합 제형의 당뇨약 처방 시 의료진들이 풍부한 임상 데이터 및 복용 편의성을 최우선적으로 고려하고 있다며 제미글로 제품군은 신장 보호(알부민뇨 개선) 효과와 하루 한번 복용의 특장점을 모두 갖춘 유일한 당뇨약이라고 강조했다.

고객을 의료진과 환자로 구분한 고객경험 강화 프로모션도 제안했다. 의료진 대상으로는 메타버스 플랫폼을 통해 동료 의사들과 제미글로 사용 경험을 편하게 공유하는 비대면 학회 공간을 구현하고, 환자 대상으로는 저당 식단 쿠킹 클래스를 활용한 제미글로 브랜드 경험을 확산하는 캠페인을 실시하자고 아이디어를 냈다.

다른 두 팀은 의사-환자 간 접점 키워드로 당뇨 합병증을 꼽으며 동반질환 관리에 최적화된 당뇨약으로서 제미글로가 가진 장점에 집중했다. LG화학은 모든 참가 팀들에 상금을 수여할 예정이다.

LG화학 관계자는 “고객에게 실질적 효용 가치를 지속 제시하는 비즈니스 파트너가 되기 위해 최선을 다하겠다”며 “고객 중심의 마케팅 전략으로 당뇨 시장에서 1위 지위를 확보하겠다”고 말했다.

