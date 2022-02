켄코아에어로스페이스, 지난해 매출 546억원… “창사 이래 최대”

[아시아경제 장효원 기자] 켄코아에어로스페이스 켄코아에어로스페이스 274090 | 코스닥 증권정보 현재가 12,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,700 2022.02.17 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 켄코아에어로스페이스, ‘우주’ 동력에 ‘UAM’ 날개 장착켄코아에어로스페이스, '2021 일자리창출 유공' 대통령 표창 수상[클릭 e종목]"켄코아이에어로스페이스, 우주 개발 신사업 적극 행보" close 가 지난해 창사 이래 최대 매출을 달성했다.

켄코아에어로스페이스는 지난해 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 73% 성장한 546억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 같은 기간 영업손실은 118억원을 시현했다.

미국 자회사는 방산 및 우주사업 부문 등 사업다각화를 통해 코로나가 극심했던 2020년을 포함해 현재까지 지속적으로 당기순이익을 달성 중이다. 특히 미국 내 우주원소재 및 발사체 부문은 전년 대비 50%이상 성장하며 그룹 내 매출 비중을 확대했다.

또한 스페이스포지(SPACE FORGE, 영국, 우주 생산) 오비트 팹(ORBIT FAB, 미국, 우주 주유소)등 해외 우주 기술선도기업 투자 및 파트너쉽 확대를 통해 우주분야 신기술을 확보했다. 이를 기반으로 제조 사업 기회를 확대하고 이미 진출한 글로벌 시장뿐 아니라 국내 우주 시장에도 진출을 추진 중이다.

국내 본사 지난해 매출은 2020년 수주한 약 4000억원 규모의 여객기-화물기 개조사업(P2F) 성과가 두드러진다. 해당 사업은 초도 개발이 완료된 2021년 2분기부터 양산이 본격화돼 지난해 매출 성장을 이끌었다.

지난해는 대규모 화물기 개조사업의 개발 완료 및 초도 양산이 포함된 기간이다. 사업 초기 개발비 등으로 인한 높은 원가율 및 현금 유출이 없는 평가충당금 비용인식 등이 영업손실의 주요 원인이다. 매출이 큰 폭으로 성장하면서 매출 대비 영업손실율은 전년 대비 오히려 감소됐다.

작년 우주 사업 부문에 투자한 성과가 올해부터 가시화될 전망으로 추가적인 실적 성장도 기대된다. 오는 3~4월에 발사를 앞두고 있는 나사(NASA) 아르테미스 프로젝트 발사체인 SLS(Space Launch System, 우주발사시스템) 1호기에 대한 납품을 지난해 완료하고 추가 프로젝트를 수주했다.

이민규 켄코아 대표이사는 “코로나로 인해 항공산업이 큰 타격을 입었음에도 불구하고 켄코아는 적극적인 해외수주와 과감한 투자로 2021년 매출이 전년 대비 78% 성장했을 뿐만 아니라 코로나 이전 2019년 매출 463억원을 뛰어넘는 546억원을 달성했다”며 “업계 내 대부분 회사들이 대규모 구조조정을 하는 시기에 국내 고용인원을 245명에서 341명으로 늘려가며, 성장을 위한 인적 투자를 아끼지 않았다”고 설명했다.

이어 “켄코아는 제조업으로는 최초로 성장성을 인정받아 테슬라 요건으로 2020년 3월 코스닥시장에 상장됐다”며 “당장의 적은 수익을 내기 보다는 빠른 매출성장 및 우주산업, UAM과 같은 신규 시장을 확보하는데 집중하고 있으며, 올해 매출도 50%이상 성장하는 목표를 가지고 모든 역량을 쏟아부어 규모의 경제 달성을 통한 영업이익 전환을 준비 중”이라고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr