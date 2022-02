현대건설 시공 고속도로 공사 현장서 인부 추락사

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 41,800 전일대비 750 등락률 +1.83% 거래량 403,684 전일가 41,050 2022.02.16 15:30 장마감 관련기사 현대건설 기술교육원, 2022년 상반기 교육생 모집현대건설, 건설사 최초 ‘CDP 플래티넘 클럽’ 가입현대건설, ‘힐스테이트 구리역’ 2월 분양 예정 close 이 시공 중인 세종~포천 고속도로 안성~구리 구간 공사현장(경기 구리시 토평동 일대)에서 근로자 1명이 추락사하는 사고가 발생했다.

16일 정부와 건설업계 등에 따르면 이날 오전 11시께 현대건설 협력업체 근로자인 A씨가 교량현장의 개구부에서 3미터 아래 바닥으로 추락해 사망했다. A씨는 이 공사 현장에서 지게차를 유도하는 신호수 역할을 하는 근로자로, 설치된 추락방지용 수평보호덮개를 이동시키려다 사망한 것으로 추정됐다.

현장 보고에 따르면 이날 수평보호덮개에 대한 이동 작업지시는 없었고 해당 덮개는 콘크리트 못으로 고정돼 있었던 것으로 전해졌다.

현대건설 관계자는 "숨진 근로자는 당초 담당하던 작업 장소가 아닌 곳에서 원청의 작업 지시 없이 작업을 하다 사고가 난 것으로 파악하고 있다"고 말했다. 통상 수평보호덮개에 대한 이동 작업에는 안전관리 책임을 맡은 직원이 동행해야 한다는 설명이다.

이번 건설현장 사망사고는 사고는 지난달 27일 중대재해기업처벌법(중대재해법) 시행 이후 요진건설의 판교 승강기 추락사고에 이어 2번째로 법 적용 여부에 관심이 모아진다. 국토교통부도 국토안전관리원을 통해 사고 현황 파악에 나선 상황이다.

국토부 관계자는 "정확한 사고원인과 안전조치 미흡 여부를 조사할 방침"이라고 전했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr