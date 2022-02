경상국립대-KPX케미칼, 신사업 개발·산학과제 공동 발굴 업무협약체결

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교는 KPX케미칼과 지난 16일 가좌캠퍼스 대학 본부에서 신사업 개발과 신규 산학과제 공동 발굴을 위한 MOU를 체결했다.

이날 체결식에는 경상국립대 권순기 총장과 본부 보직자, 김윤희 분자 소재 화학 미래인재연구단장과 화학과 교수, KPX케미칼 최대호 대표이사, 민병주 부사장, 최정희 기획부장 등 10여명이 참석했다.

양 기관은 협약에서 신사업 개발 및 신규 산학과제 발굴을 위해 상호 협력하기로 했다.

▲신사업 개발을 위한 상호 협력 ▲신규 산학과제 공동수행을 위한 상호 협력 ▲네트워크 강화를 위한 상호 협력 ▲우수 인재 육성 및 확보를 위한 상호 협력 등을 추진해 나갈 계획이다.

‘KPX케미칼’은 폴리우레탄 수지와 그 원료를 주력으로 생산하는 코스피 상장기업이다. 폴리우레탄 관련 외에 반도체 공정에 사용되는 세정제 등 화학물질도 제조한다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr