일동제약, 경구용 코로나19 치료제 'S-217622' 임상계획 변경

2a상 유의미한 결과 도출

2b/3상 임상 디자인 수정

[아시아경제 이관주 기자] 일동제약 일동제약 249420 | 코스피 증권정보 현재가 34,900 전일대비 1,800 등락률 +5.44% 거래량 2,230,511 전일가 33,100 2022.02.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 일동제약, 바르는 치질약 '푸레파인 겔' 출시코스피 2700 겨우 지켜.. 코스닥 2.81% 하락 마감 코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복 close 은 시오노기제약이 개발 중인 경구용 코로나19 치료제 ‘S-217622’의 2b/3상 임상시험 계획을 변경한다고 15일 공시했다.

?

일동제약은 임상 2b/3상을 동시에 시행하기로 했던 기존 계획을 시오노기의 임상 추진 상황에 맞춰 변경, 경증 및 중등증 환자에 대한 임상시험을 2b상과 3상으로 분리해 진행하기로 했다. 다만 무증상 및 경증만 있는 환자에 대한 2b/3상 임상은 기존 계획을 유지한다.

?

최근 시오노기제약은 ?일본에서 S-217622에 대한 2a상 결과를 발표했다. 항바이러스 효과에 있어서 S-217622의 투약군은 바이러스 역가 및 바이러스 RNA가 감소됐고, 4일째 바이러스 역가 양성 비율은 위약군에 비해 60~80%까지 감소한 것으로 나타났다. 또 투약군에서 입원 혹은 입원과 유사한 치료가 필요한 악화 사례가 발견되지 않았고, 심각한 부작용이나 이상 사례는 관찰되지 않았다.

?

이 같은 결과를 바탕으로 경증 및 중등증 환자에 대해 S-217622의 허가를 가속화할 수 있도록 당초 통합돼 있던 임상 2b상과 3상을 분리하기로 했다. 시오노기제약도 일본에서 임상 2a상의 결과 발표와 함께 임상 프로토콜을 변경해 지난주 3상 임상을 시작한 상태다.

?

일동제약과 시오노기는 "임상 2a상 결과뿐만 아니라 오미크론 변이 확산, 백신 접종의 확대, 재택 치료 증가 등 코로나19와 관련한 전반적인 여건 변화도 고려해 임상 디자인을 수정했다"고 설명했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr