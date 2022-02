7호선 상봉역 인근에 주거복합 들어선다…247가구 공급

서울시, 도시재정비위 열고 상봉존치3구역 지구단위계획안 통과

[아시아경제 김혜민 기자] 서울 지하철 7호선과 경의중앙선, 경춘선 환승역인 상봉역 인근에 주거시설을 포함한 복합건물이 들어선다.

서울시는 15일 제2차 도시재정비위원회를 열고 중랑구 상봉재정비촉진지구 상봉존치3구역에 대한 지구단위계획 변경안을 수정가결했다고 16일 밝혔다.

상봉동 101-2 일대에 위치한 이 구역은 총 2631.5㎡ 규모다. 상봉역에 인접한 역세권이자 근린상업지역으로 지상 20층 규모의 아파트와 오피스텔, 근린생활시설이 건립될 예정이다. 용적률은 660% 이하를 적용받았으며 공동주택은 247가구, 오피스텔은 69실을 짓기로 했다.

시는 상업지역 내 주거용에 대한 용적률 완화를 통해 임대주택 24가구를 확보했으며, 도로와 주차장 등 지역 내 필요한 기반시설을 기부채납하기로 했다. 일반시민들이 망우로와 상봉역을 편리하게 오갈 수 있도록 공공보행통로도 확보하기로 했다.

서울시 관계자는 "이번 계획 결정으로 상봉·망우 역세권에 활력을 불어넣고, 주택공급 확대에도 기여하길 기대한다"고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr