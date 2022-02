GC녹십자, 지난해 매출 1조5378억… 영업이익 47%↑

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 3,000 등락률 -1.60% 거래량 22,769 전일가 188,000 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 코로나 속에 성장 이어간 K-제약·바이오… '연매출 3조'도 기대큐레보, 시리즈A 펀딩 통해 6000만불 투자 유치SK바사 생산 노바백스 백신 국내 도입 시작 close 가 독감 백신 등 자체 백신 매출 증대에 힘입어 전년 대비 47%에 가까운 영업이익 상승을 나타냈다.

GC녹십자는 연결재무제표 기준 지난해 연간 잠정 영업실적이 매출액 1조5378억원, 영업이익 736억6162만원이라고 14일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 2.2% 성장하는 데 그쳤지만, 영업이익은 46.6%나 뛰어올랐다. 1369억4988만원을 기록한 당기순이익 역시 53.4% 성장했다.

경상 개발비가 전년 대비 6% 증가한 1460억원을 기록하는 등 판매관리비의 총 규모가 늘어났음에도 매출총이익률은 34%로 전년 대비 5%포인트 증가했다. GC녹십자 관계자는 "백신과 처방의약품 부문에서 수익성이 높은 자체 개발 품목이 선전하며 매출 확대와 수익성을 동시에 잡았다"고 평가했다.

GC녹십자 별도 부문별로는 혈액제제 매출 3742억원, 백신 2632억원, 처방의약품 3162억원, 소비자헬스케어 2167억원으로 집계됐다. 특히 독감 백신 매출이 2297억원을 기록하며 전년 대비 38%에 달하는 큰 폭의 성장세를 보이며 역대 최대 실적을 일궈냈다.

앞서 실적을 발표한 연결 대상 상장 계열사들도 대부분 실적을 기록했다. 지난해 합병법인으로 거듭난 지씨셀 지씨셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 66,200 전일대비 2,000 등락률 -2.93% 거래량 117,354 전일가 68,200 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 GC셀, 지난해 1683억 매출… 영업이익 1483% ↑GC셀, 항-HER2-CAR 호주 특허 취득지씨셀, 면역세포치료제 이뮨셀엘씨 첫 해외 기술수출 close 은 매출 1683억원, 영업이익 363억원으로 창사 이래 최대 경영 실적을 달성했다. 검체검진사업의 성장과 아티바 기술이전 관련 매출이 본격화되며 큰 폭의 매출 성장을 이끌었다는 분석이다.

GC 녹십자웰빙 녹십자웰빙 234690 | 코스닥 증권정보 현재가 8,950 전일대비 400 등락률 -4.28% 거래량 98,652 전일가 9,350 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 녹십자웰빙, 지난해 영업익 77억원.. 전년비 235.5%↑녹십자웰빙, 3Q 영업익 35억…전년比145%↑GC녹십자, 3Q 매출 4657억원… 역대 최대 분기 매출 기록 close 도 주사제 및 건강기능식품 사업 호조 속에 매출 910억원으로 20%대 성장세를 보였다. 다만 GC 녹십자엠에스 녹십자엠에스 142280 | 코스닥 증권정보 현재가 7,990 전일대비 510 등락률 -6.00% 거래량 1,383,780 전일가 8,500 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제또 크게 터진다! 초대형 "제2의 휴마시스" 입수 close 는 지난해 진단 키트 사업 부진의 영향으로 역성장 했다.

GC녹십자 관계자는 “지속해 온 연구개발(R&D) 투자 및 수익성 개선 노력과 더불어 올해는 신규 해외 시장 개척 등을 통한 사업 성장세가 뚜렷해질 것으로 기대한다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr