[아시아경제 지연진 기자] NE능률은 지난해 개별 매출액이 3.3% 증가한 778억원을 기록했다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 51억원으로 102.3% 증가했고, 당기순이익은 318.5% 늘었다.

회사는 "교육출판사업 및 플랫폼 비지니스 사업 매출 확대와 수입중심 사업에 집중한 결과"라고 설명했다.

NE능률은 또 회사는 지난해 말 기준 보통주 1주당 60원을 현금배당하기로 결정했다. 배당금 총액은 9억여원으로, 시가배당율은 0.5%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr