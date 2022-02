2030 경북 울진군 군관리계획 재정비 나서 … 다음달까지 주민의견 수렴

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 울진군이 지역 땅의 용도와 지구 변경 등 중기적인 관리와 정비 프로젝트에 들어갔다.

울진군은 오는 28일까지 ‘2030 군관리계획 재정비 수립’에 대해 주민의견을 수렴하고 있다고 12일 밝혔다.

군관리계획은 군의 대내외 여건변화에 대응해 장기적인 발전방향을 제시하고, 국책사업·지역현안사업·각종 민원 등 합리적인 조정을 통해 지역 간 균형발전을 유도하고 구체화하는 10년 단위의 중기계획이다.

군은 2030 울진군 군관리계획 재정비 작성을 위해 지난해 11월과 12월 두 차례에 거쳐 주민의견을 수렴했다. 이번이 3차 의견 수렴 기간이다.

군관리계획의 내용 중 주민생활과 관련된 주 내용은 도시지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역 등 용도지역 변경에 관한 계획이고, 도로·자동차정류장·공원·녹지·우원지·시장 등 군계획시설의 변경에 관한 계획, 지구단위계획·취락지구 등 용도구역 지구의 변경에 관한 계획으로 구분된다.

관련 계획에 의견을 제출하고자 하는 군민은 각 읍면사무소 산업팀에 마련된 서식을 활용해 제출하면 되고 계획 수립에 대한 자세한 정보는 울진군청 도시새마을과 도시계획팀으로 문의하면 된다.

도시새마을과는 제출된 주민의견을 검토해 군관리계획 재정비 내용을 작성한다. 오는 6월께 주민설명회 등을 통해 주민에게 계획을 공개한 뒤 정식 행정절차에 들어간다. 주민 공람공고와 각종 심의 등 절차를 거쳐 내년 6월 결정돼 지형도면에 고시될 예정이다.

김상률 도시새마을과장은 “군관리계획은 모든 주민과 밀접한 관련을 가졌기 때문에 이번 군관리계획 재정비를 통해 주민이 생활과 관련된 민원사항을 해결하는데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

