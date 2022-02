"中, 올림픽 사상 최초 100% 인공눈"… 스키 선수들 '꽈당' 이어져

"1억명 하루 동안 마실 수 있는 물 쓰여"

[아시아경제 나예은 기자] 2022 베이징 동계올림픽 스키장과 봅슬레이 경기장에 위치한 '100% 인공 눈'으로 만들어진 경기용 슬로프의 모습이 미 항공우주국(NASA) 인공위성에 포착됐다.

NASA는 지구관측위성 랜드샛 8호가 올림픽 개막 일주일 전인 지난달 29일 촬영한 사진을 공개했다. 사진에는 어두운 색채의 주변 산지와 달리 인공 눈이 쌓인 흰색 슬로프가 보인다.

사진에서 보이는 장소는 베이징 시내에서 북쪽으로 약 90km 떨어진 옌칭 북서부 샤오 하이퉈 산악 지대다. 이곳은 스켈레톤, 루지 등 슬라이딩 스포츠와 알파인 스키의 경기장이 있지만, 2월 평균 강설량은 330mm에 불과하다.

이 때문에 베이징 올림픽 조직위원회(조직위)와 중국 당국은 인공 눈을 만들어 부족한 눈을 채워 넣었다. 그 결과 올림픽 사상 최초로 100% 인공 눈이 쓰인다.

조직위는 막대한 양의 인공 눈을 만들기 위해 '인공 눈 제조기' 300여대를 곳곳에 설치했다. 국제올림픽위원회(IOC)에 따르면 이번 올림픽 기간 인공 눈을 만드는 데에 쓰이는 물의 양은 200만㎥로, 1억명이 하루 동안 마실 수 있는 수준이다.

인공 눈 제조기가 생태계에 피해를 준다는 지적도 잇따랐다. 눈의 수명을 최대화하기 위해 첨가한 화학물질과 소음이 환경에 악영향을 미친다는 것이다.

이에 중국 정부는 스키장 등 이번 동계 올림픽에 사용되는 전력을 풍력 발전, 태양 전지판 등에서 얻어 100% 재생 가능 에너지로 채우겠다고 밝혔다. 그러나 해당 스키장은 1985년 지정된 쑹산 자연보호구역의 핵심지역을 관통해 '눈 가리고 아웅'이라는 비판이 나온다.

한편 100% 인공 눈에서 진행하는 경기의 결과는 자연 눈과 다를 수 있다. 자연 눈은 공기가 90% 이상 차지하지만, 인공 눈은 공기의 비율이 70%에 그치기 때문이다.

이 때문에 인공 눈은 자연 눈보다 입자 크기 작고, 더 단단하게 뭉친다. 인공 눈 슬로프에서 펼치는 경기가 속도가 더 붙고 부상 위험이 더 큰 것이다.

실제로 지난 7일 알파인 스키 여자 대회전에서는 부상자가 여럿 나오는 등 선수들이 완주 자체에 어려움을 겪었다. 이날 레이스에 참여한 80명의 선수 중 절반 가까이가 넘어졌고, 49명만이 완주했다.

그중 이번 대회 유력 금메달리스트로 꼽힌 미국의 미케일라 시프린도 있다. 그는 올림픽에서 두 번이나 넘어져 "왜 그런지 모르겠다"며 눈물을 보였다.

미국 스노보드 대표팀의 앤더슨은 "마치 방탄 얼음처럼 느껴져 절대 넘어지고 싶지 않다"고 전했다.

또 2002년 솔트레이크시티 동계올림픽에 출전했던 영국 프리스타일 스키 선수 로라 도날드슨도 "인공 눈으로만 만들어진 경기장은 자연 눈과 달리 너무 단단하다"며 "선수들에게 매우 위험하다. 사망에 이를 수도 있다"고 했다.

