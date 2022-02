[포토] 변정수 '잘 봐, 49세 언니다'

[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 겸 배우 변정수가 몸매를 과시했다.

그는 9일 자신의 인스타그램에 필라테스 중인 사진을 게재했다.

1974년생인 변정수는 올해 한국 나이 49세로, 철저한 자기관리로 나이에 비해 건강한 외모를 유지중이다.

