서울시, 청각장애인 인공달팽이관 수술·재활치료 지원…28일까지 접수

중위소득 100% 이하 청각장애인에 지원

이식수술 1인 당 최대 700만원, 재활치료 3년 간 최대 1050만원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 청각장애인을 위한 인공달팽이관 이식수술과 재활치료 비용을 지원한다고 10일 밝혔다.

지원대상은 서울시에 거주하는 기준 중위소득 100%(4인 가구 기준 월 소득 512만 1000원) 이내 청각장애인이다. 의료기관이 수술 적격자로 진단한 이에 대해 이식수술 지원이 이뤄지며 수술을 받은 대상자에 대한 재활치료도 이어진다.

구체적으로 1인 당 최대 700만 원의 인공달팽이관 이식수술 비용이 지원되며, 재활치료의 경우 1인 당 최대 3년 간 250만 원에서 450만 원까지 연차별로 차등 지원한다.

기초생활수급 및 차상위계층 가구를 우선 지원하며, 지원을 원하는 대상자는 아래의 신청기간 내 동주민센터에서 신청이 가능하다.

서울시는 인공달팽이관 이식수술을 받은 후에도 소모품을 주기적으로 교체해야하는 만큼 경제적 부담이 크다는 점을 고려해 지원대상자에게 인공달팽이관 소모품 구입비용도 1인 당 매년 최대 36만 원까지 지원한다.

김건탁 서울시 장애인자립지원과장은 “서울시의 인공달팽이관 이식수술 및 재활치료 비용 지원이 저소득 청각장애인 가구의 경제적 부담을 줄이며 ‘듣는 기쁨’을 전해드려 실질적 도움이 된다는 데 보람을 느낀다”며 “서울시는 앞으로도 더 많은 당사자 분들의 의견을 수렴, 맞춤형 사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

