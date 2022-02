아시아나항공, 16년 연속 서비스품질 부문 '5성' 항공사 선정

[아시아경제 유현석 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 20,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,250 2022.02.09 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭e종목] 제주항공, 느린 수요 회복과 유증 가능성…목표주가 1만8000원으로 ↓대한항공, '아시아나 통합' 의견서 공정위에 제출 close 은 영국 스카이트랙스(Skytrax)로부터 16년 연속 '서비스품질 5성 항공사'와 2022년 '코로나19 안전 등급 5성 항공사'로 인정받았다고 9일 밝혔다.

‘스카이트랙스’는 전 세계적으로 가장 권위있는 항공 서비스 품질 평가 기관이다. 매년 공정하고 전문적인 평가를 바탕으로 우수 항공사를 선정해 국제적으로 공인하고 있다.

아시아나항공은 지난 2007년부터 올해까지 평가 최고 등급인 ‘서비스품질 5성 항공사’에 16년 연속으로 선정됐다. 올해는 ‘코로나19 안전 등급 5성 항공사’로도 공식 인증 받으며 글로벌 항공사로서의 위상을 다시 한 번 공고히 했다.

특히 ‘코로나19 안전 등급’ 평가에서는 아시아나항공만의 통합 방역 프로그램인 ‘ASIANA CARE+’를 통해 ▲탑승객 방역 KIT(마스크, 손 소독제, 물티슈) 제공 ▲비대면 서비스 확대(셀프 체크인, 백드롭, 보딩) ▲발열 체크 ▲서비스 시 전파 차단(캐빈승무원 방호복 착용, 카운터 보호스크린 설치) ▲기내 환기·소독·좌석 간 거리두기 등의 다양한 방역 활동을 실시, 코로나 확산 방지를 위한 노력과 우수성을 인정받아 높은 평가 점수를 받았다.

정성권 아시아나항공 대표는 "16년 연속 ‘서비스품질 5성 항공사’ 달성에 이어 ‘코로나19 안전 등급’에서도 5성 항공사에 선정돼 뜻 깊게 생각한다”며 “코로나19 장기화 및 오미크론 변이 바이러스 확산세로 그 어느 때보다 힘든 시국이지만 고객들의 안전한 여행을 위해 일선 현장에서 적극적인 지원과 노력을 아끼지 않는 아시아나 직원들에게 감사드린다”고 말했다.

한편 아시아나항공은 지난해 국내 대표 고객 만족도 조사인 ‘국가고객만족도(NCSI)’, ‘한국산업의 고객만족도(KCSI)’에서 ‘국내 항공 부문 1위’에 선정된 바 있다. 또 세계적인 여행 전문지 글로벌 트래블러(Global Traveler Tested Awards)에서 18년 연속 ‘최고 기내서비스상’과 ‘최고 승무원상’을 수상했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr