로버트 패틴슨 '더 배트맨' 3월 1일 개봉

[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '더 배트맨'이 다음달 1일 개봉한다.

워너브러더스코리아는 8일 "'더 배트맨'을 2D, IMAX, 돌비 애트모스 & 돌비 비전(Dolby Atmos & Vision), ScreenX, 4DX, SUPER 4D 포맷으로 선보인다"며 이같이 밝혔다.

'더 배트맨'은 자비 없는 배트맨과 그를 뒤흔드는 수수께끼 빌런 리들러와의 대결을 통해 히어로 무비 사상 가장 사실적이면서 인정사정 없는 폭투 액션과 강력하고 무자비한 배트맨의 등장을 알린다.

‘혹성탈출’의 맷 리브스 감독이 메가폰을 잡았고, ‘테넷’의 로버트 패틴슨이 배트맨 역으로 히어로의 세대 교체를 알린다. 리들러 역의 폴 다노, 캣우먼 역의 조이 크라비츠, 배트맨의 우방인 알프레드 역의 앤디 서키스, 고든 경위 역의 제프리 라이트와 또 다른 빌런 펭귄 역의 콜린 파렐 등이 출연한다.

연출과 각본을 맡은 맷 리브스 감독은 "탐정으로 출발한 DC 슈퍼히어로의 판타지를 벗겨내는 현실성을 가진다는 점에서 흥미로웠다"며 "배트맨의 기원이 아니라 젊은 배트맨과 함께 시작하고 싶었다. 설화가 아닌 기원을 언급하는 방식으로 미스터리를 풀도록 하여 핵심을 흔든다"고 전했다.

