[아시아경제 이관주 기자] 폴루스바이오팜 폴루스바이오팜 007630 | 코스피 증권정보 현재가 1,225 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,225 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[e공시 눈에 띄네]코스피-11일폴루스바이오팜, 불성실공시법인 지정 close 은 한국거래소의 상장폐지결정에 대해 서울남부지법에 제기한 효력정지 가처분 신청이 기각 결정됐다고 8일 공시했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr