[아시아경제 이정윤 기자] 서울가스 서울가스 017390 | 코스피 증권정보 현재가 178,500 전일대비 2,500 등락률 -1.38% 거래량 2,281 전일가 181,000 2022.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]'배당금 1위' 서울가스, 장초반 강세‥25.46%↑서울가스, 보통주당 1만5000원 현금배당 결정서울가스, 도시가스 테마 상승세에 29.71% ↑ close 는 지난해 영업손실이 49억4108만원으로 집계돼 적자전환했다고 8일 공시했다.

지난해 당기순이익은 전년 대비 93.5% 내린 85억3450만원, 매출액은 0.2% 하락한 1조2778억4461만원으로 집계됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr