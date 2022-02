▲김영자씨 별세, 김영훈(기획재정부 경제분석과장)·김지영(우리들상담센터장)·김영규(신영토건 이사)씨 모친상, 한재원씨 장모상 = 8일, 서울강남성모병원 장례식장 14호실, 발인 10일 낮 12시 20분.(02-2258-5961)

