동아에스티, 박재홍 R&D 총괄 사장 영입

동아에스티는 글로벌 리딩 컴퍼니 달성을 위해 연구개발(R&D) 부문 총괄로 박재홍 사장을 영입했다고 8일 밝혔다.

박 신임 사장은 연세대 생명공학 학사와 동대학원 석사를 마치고 미국 보스턴대 의대에서 박사학위를 받았다. 이후 유수의 글로벌 제약사에서 중개연구 전문가로 혁신 신약개발을 이끌어왔다. 얀센 종양학 중개연구 팀장, 다케다제약 중개연구 및 초기 임상 개발 팀장, 베링거인겔하임 중개의학 및 임상 약리학 전무이사 등을 역임했다.

회사 측은 "박 사장이 동아에스티의 R&D 부문 신성장 동력 발굴 및 구축과 중장기적인 R&D 역량 강화를 이끌어나갈 것"이라고 말했다.

