GS25×부루마불…'세계여행 테마' 편의점키트 내놓는다

[아시아경제 김유리 기자] GS25가 보드게임 '부루마불'과 손잡고 세계미식여행을 테마로 '편의점키트 부루마불' 시리즈를 선보인다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 부루마불과 협업을 진행, 세계 유명 도시 음식을 간편하게 즐길 수 있는 상품을 출시한다고 8일 밝혔다. 전자레인지 조리 만으로 즐길 수 있는 밀키트형 상품으로, 부루마불 게임 속 도시의 유명 음식을 테마로 기획했다.

GS25는 "과거 부루마불 게임을 즐겼던 고객에게는 추억을 선사하고, 코로나19로 인해 해외 여행을 가지 못하는 고객에게는 색다른 해외 미식 여행의 즐거움을 제공 할 것"이라고 말했다.

이날 출시하는 상품은 부루마불 필리치즈샌드, 부루마불 돈코츠라멘, 부루마불 학교앞쌀떡볶이다. 필라델피아, 도쿄, 서울 등 각 도시를 방문하면 즐길 것으로 예상되는 메뉴를 선정했다.

부루마불 필리치즈샌드는 핫도그 번에 얇게 썬 소고기와 모짜렐라치즈, 파프리카가 들어 있다. 부루마불 돈코츠라멘은 돼지육수에 차슈, 목이버섯을 넣어 전문점 수준의 맛을 냈다는 설명이다. 부루마불 학교앞떡볶이는 학교앞 분식집에서 먹었던 매콤한 고추장 소스를 구현하고 쌀떡을 사용한 것이 특징이다.

이달 22일 추가로 로마바질파스타, 스페인씨푸드토마토스튜, 사천고추잡채 등 3종을 새롭게 선보인다. 향후 매월 3종씩 추가 출시해 부루마불 게임 속 세계 유명 도시의 음식을 지속적으로 맛 볼 수 있도록 할 계획이다.

상품 출시 기념으로 이달 23일부터 다음달 14일까지 더팝 스탬프행사를 진행한다. 행사 상품을 구입하고 'GS&포인트'를 적립하면 더팝 애플리케이션(앱)에 스탬프가 생성된다. 스탬프 누적순으로 추첨을 통해 황금열쇠 22돈, 200만원 상당의 호캉스 풀패키지, 여행상품권 등 경품을 제공하고, 카페25 아메리카노(S)를 100% 증정한다.

